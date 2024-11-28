В Україні 12 адвокатів звинуватили у протиправній допомозі ухилянтам — ЗМІ

У кримінальних провадженнях йдеться про підробку документів, зловживання впливом та незаконне переправлення через державний кордон.

У кримінальних провадженнях, які розслідує Служба безпеки України, фігурують 12 адвокатів, причетних до порушень мобілізаційного законодавства. При цьому правники не просто надавали консультації ухилянтам, але й вчиняли інші протиправні дії.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання “Слідство.Інфо”.

Загалом спецслужбою щодо дій українських адвокатів відкрито 11 кримінальних проваджень, в яких йдеться про підробку документів, зловживання впливом та незаконне переправлення через державний кордон.

“Як встановило розслідування, окремі з цих адвокатів вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо”, — йдеться у документі.

У виданні нагадали про своє недавнє розслідування щодо діяльності трьох адвокатів, котрі виїхали з України та з-за кордону консультують охочих ухилитися від призову на військову службу. Деякі з них відверто радили порушувати закон.

Наприклад, адвокат Тарас Никифорчук радив під час навчання викинути військову форму та перестрибнути через паркан навчального центру. Іншій правник, Юрій Демченко стверджував, що має “своїх людей”, які можуть забрати військовозобов’язаного з ТЦК.

Нагадаємо, серед найпоширеніших схем ухиляння від мобілізації – підроблення тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК про непридатність до служби та зняття з військового обліку, пенсійних посвідчень, посвідчень батьків багатодітних сімей тощо.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

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