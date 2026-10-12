В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: кого зачеплять обмеження

відключення світла / © Associated Press

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У понеділок, 12 жовтня, в частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових підприємств і бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

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Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

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Причиною обмежень стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

В енергосистемі ситуація може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу — обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло є за графіком.

Відключення світла 12 жовтня: де діятимуть графіки та коли не буде електрики

У понеділок, 12 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження для населення, а також потужності для промисловості й бізнесу заплановані з 06:00 до 23:59.

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Київ

Для різних груп споживачів у столиці передбачені періоди без світла впродовж дня, а для частини груп — також уночі. В ДТЕК оприлюднили детальний графік погодинних відключень для столиці і Київщини. Споживачів розподілили на 60 груп.

Попередній графік відключення світла на 12 жовтня:

00:00–00:30: групи 11, 12, 23, 24, 35, 36, 47, 48, 59, 60;

06:00–09:30: групи 3, 15, 27, 39, 51;

08:00–11:30: групи 4, 16, 28, 40, 52;

09:00–12:30 та 21:00–24:00: групи 6, 18, 30, 42, 54;

11:00–14:30: групи 7, 19, 31, 43, 55;

12:00–15:30: групи 8, 20, 32, 44, 56;

14:00–17:30: групи 9, 21, 33, 45, 57;

15:00–18:30: групи 10, 11, 22, 23, 34, 35, 46, 47, 58, 59;

17:00–20:30: групи 12, 24, 36, 48, 60;

18:00–22:00: групи 1, 13, 25, 37, 49;

18:00–21:30: групи 2, 14, 26, 38, 50;

20:00–24:00: групи 5, 17, 29, 41, 53.

Київщина

Перед плануванням дня варто перевірити час відключень саме для своєї групи.

Відключення світла в Київській області / © ДТЕК

За інформацією енергетиків, протягом дня електропостачання зберігатиметься лише у споживачів черги 6.2. Час відключень для інших черг потрібно перевіряти за графіком оператора.

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Відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Полтавська область

Тут графіки діятимуть у різному обсязі протягом дня:

від 08:00 до 15:00 — 0,5 черги;

від 15:00 до 22:00 — 1,5 черги;

від 22:00 до 23:59 — 0,5 черги.

Сумська область

Погодинні відключення запровадять відповідно до обсягів, доведених «Укренерго». Точний розклад для споживачів слід перевіряти в повідомленнях місцевого обленерго.

Харківська область

Графіки погодинних відключень діятимуть від 08:00 до 24:00. На цей самий період заплановані обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Попередня інформація щодо годин відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання наступна:

1.1 не вимикається;

1.2 не вимикається

2.1 22:00-24:00;

2.2 11:00-15:00;

3.1 15:00-18:30;

3.2 15:00-18:30.

4.1 не вимикається;

4.2 15:00-18:30;

5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00;

5.2 18:30-22:00;

6.1 не вимикається;

6.2 18:30-22:00.

Черкаська область

Графіки погодинних відключень застосовуватимуть упродовж дня — загалом з 06:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00;

1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00;

2.1 08:00 — 10:00, 20:00 — 22:00;

2.2 16:00 — 18:00;

3.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

3.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00;

4.1 10:00 — 12:00;

4.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00;

5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

6.1 20:00 — 22:00;

6.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00.

Щоб перевірити, коли саме можуть вимкнути світло за конкретною адресою, споживачам варто користуватися офіційними графіками свого оператора системи розподілу.

Одещина

Як повідомили в ДТЕК, 12 жовтня з 08:00 до 18:00 для безпеки робіт світло буде відсутнє в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

Дніпро

12 жовтня енергетики запланували тимчасові відключення електроенергії через ремонтні роботи. Обмеження стосуватимуться абонентів Центральної енергетичної компанії (ЦЕК) за низкою адрес. У більшості випадків електропостачання припинятимуть із 08:00 до 18:00 або з 09:00 до 17:00.

Про це повідомляє ЦЕК.

Електроенергію у понеділок планують вимикати від 08:00 до 18:00 за такими адресами:

вул. Квартальна: 11, 13, 17, 17А;

вул. Мирослава Скорика: 2, 4;

просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 133Б;

вул. Робоча: 152, 154, 158, 160.

Відключення світла і енерготерор з боку РФ — що відомо

11 жовтня у Києві та області запровадили екстрені відключення світла. Це означає, що планові графіки відключення не діяли.

Також йшлося про те, чому Київ опинився на межі блекауту вже у жовтні.

Раніше очільник благодійного фонду «Повернись живим» і військовий аналітик Тарас Чмут заявив, що енергетична інфраструктура Києва безперервно потерпає від російських атак, і ще торік балансувала на межі повного виснаження.

Тим часом президент США Трамп оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією.

Проте ворог вдарив по ТЕЦ-5 у Харкові. Про це президент Володимир Зеленський оголосив у своєму традиційному зверненні за 11 жовтня.

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