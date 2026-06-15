В Україні 15 червня оголосили жовтий рівень небезпеки: які регіони під ударом

Погода. / © pixabay.com

Реклама

У понеділок, 15 червня, частину України накриють грози та сильний вітер. Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища.

Якою буде погода в Україні 15 червня, читайте у матеріалі ТСН.uа.

За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Реклама

Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря очікується у межі 18-23° тепла. На решті території стовпчики термометрів покажуть +21-26°.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня. / © Укргідрометцентр

Штормове попередження

Сьогодні деякі регіони України накриє негода. На сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму очікуються грози, а місцями ще й град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На території Київщини та Києва буде мінлива хмарність. Вдень очікуються короткочасні дощі, а в області ще й місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області вдень стовпчики термометрів покажуть +18-23°. У столиці повітря прогріється до 20-22°.

Реклама

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав про те, що нестійка погода очікується вже у другій декаді червня. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами, місцями з градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7°C.

Новини партнерів