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В Україні 15 червня оголосили жовтий рівень небезпеки: які регіони під ударом
Сьогодні у частині областей очікується небезпечна погода, але буде тепло.
У понеділок, 15 червня, частину України накриють грози та сильний вітер. Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища.
Якою буде погода в Україні 15 червня, читайте у матеріалі ТСН.uа.
За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря очікується у межі 18-23° тепла. На решті території стовпчики термометрів покажуть +21-26°.
Штормове попередження
Сьогодні деякі регіони України накриє негода. На сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму очікуються грози, а місцями ще й град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Погода в Києві
На території Київщини та Києва буде мінлива хмарність. Вдень очікуються короткочасні дощі, а в області ще й місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
У Київській області вдень стовпчики термометрів покажуть +18-23°. У столиці повітря прогріється до 20-22°.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав про те, що нестійка погода очікується вже у другій декаді червня. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами, місцями з градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7°C.