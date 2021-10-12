В Україні 15 областей мають показники "помаранчевої" зони карантину: перелік

"Червоних" регіонів наразі поки що немає.
В Україні станом на 12 жовтня 15 областей мають показники поширення COVID-19, що відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, згідно з цими даними, до "помаранчевої" зони потрапили: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
Водночас Київ наразі перебуває на "жовтому" рівню. Так само "жовті" і Київська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська, Івано-Франківська, Закарпатська та Вінницька області.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Очільник МОЗ 11 жовтня повідомив, що однією з найближчих до "червоної" зони наразі є Херсонська область. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.