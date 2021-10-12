В Україні 15 областей мають показники "помаранчевої" зони карантину: перелік

"Червоних" регіонів наразі поки що немає.

В Україні станом на 12 жовтня 15 областей мають показники поширення COVID-19, що відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Також читайте У МОЗ назвали найбільш наближену до "червоної" зони карантину область

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з цими даними, до "помаранчевої" зони потрапили: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас Київ наразі перебуває на "жовтому" рівню. Так само "жовті" і Київська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська, Івано-Франківська, Закарпатська та Вінницька області.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Очільник МОЗ 11 жовтня повідомив, що однією з найближчих до "червоної" зони наразі є Херсонська область. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.

Коронавірус в Україні: у Харкові через велику кількість недужих запустили ще одну резервну лікарню

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання