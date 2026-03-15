В Україні 16 березня запровадили відключення світла: кому вимикатимуть електрику
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують, лише бізнес і промисловість.
У понеділок, 16 березня, в Україні будуть застосовуватись відключення світла для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме:
в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому Укренерго закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
