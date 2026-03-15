ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

В Україні 16 березня запровадили відключення світла: кому вимикатимуть електрику

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують, лише бізнес і промисловість.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Відключення світла 16 березня

Відключення світла 16 березня / © tvoya-gazeta.com

У понеділок, 16 березня, в Україні будуть застосовуватись відключення світла для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме:

  • в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому Укренерго закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.

Раніше ми писали, чому Одеса найбільше страждає від відключень світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie