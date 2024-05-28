В Україні 17-річним юнаками можуть надсилати повістки: пояснення Сухопутних військ

17-річні юнаки, які не приписалися до своїх призовних дільниць, можуть отримати повістку за місцем реєстрації про необхідність стати на військовий облік.

17-річні юнаки, які самостійно не стали на військовий облік, можуть отримати для сповіщення повістку.

Про це розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

Там нагадали, що щороку протягом січня – березня беруться на облік юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації.

Раніше у ТЦК пояснили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік. Вона визначить:

кількість майбутніх військовозобов'язаних (до 18 років),

їхні особисті якості, рівень освіти, фізичну підготовку тощо.

Раніше повідомлялося, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК. Також ми писали, чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон.

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