В Україні 17-річним юнаками можуть надсилати повістки: пояснення Сухопутних військ

17-річні юнаки, які не приписалися до своїх призовних дільниць, можуть отримати повістку за місцем реєстрації про необхідність стати на військовий облік.
17-річні юнаки, які самостійно не стали на військовий облік, можуть отримати для сповіщення повістку.
Про це розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.
Там нагадали, що щороку протягом січня – березня беруться на облік юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.
Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.
"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік", – йдеться в повідомленні.
У ЗСУ наголосили, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації.
Раніше у ТЦК пояснили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік. Вона визначить:
- кількість майбутніх військовозобов'язаних (до 18 років),
- їхні особисті якості, рівень освіти, фізичну підготовку тощо.
Раніше повідомлялося, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК. Також ми писали, чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон.
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Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?