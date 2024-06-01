В Україні 2 червня діятимуть ліміти на споживання електроенергії: в які години

Українців вчергове закликають ощадливо використовувати електроенергію.
Завтра, 2 червня, будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Вони працюватимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.
Про це пише "Укренерго".
Як зазначається, ліміти діятимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.
"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – зауважили у відомстві.
Там додають: енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Нагадаємо, в Україні змінили графіки відключень світла на суботу, 1 червня. Через нічний обстріл енергооб'єктів світла не буде на одну годину більше, ніж планувалося.
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