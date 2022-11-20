В Україні 20 листопада застосовуватимуться лише планові відключення електроенергії — Укренерго

В Україні 20 листопада не будуть здійснюватись аварійні відключення світла, але будуть діяти планові з 8:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії заявили, що 19 листопада вдалось пом'якшити графік відключення електроенергії, але робота у цьому направлені буде продовжуватись до повного відновлення роботи всіх систем забезпечення всіх користувачів.

В Укренерго заявили, що часом відновлення інфраструктури займає більше часу, ніж це очікувалось з початку, але компанія робить все можливе для того, щоб утримувати баланс в енергосистемі країни.

Також в Укренерго закликали українців проявити мужність, витримку та не піддаватись на провокації ворога.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що у компанії очікують поліпшення роботи енергосистеми найближчими днями, якщо ворог не буде застосовувати нові ракетні удари по інфраструктурі.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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