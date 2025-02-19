В Україні 20 лютого запровадили відключення світла: хто залишиться без електрики

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
У четвер, 20 лютого, в Україні застосують заходи обмеження потужності електропостачання для промисловості і бізнесу. Час застосування обмежень – протягом дня, від 05:00 до 21:00.
Про це повідомляє "Укренерго".
Відключати світло у побутових споживачів поки не планують.
В "Укренерго" назвали причину тимчасового запровадження обмежень, а саме, пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали в "Укренерго".
Водночас попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Нагадаємо, як розповіи в Міненерго відключення світла через морози можуть запровадити лише в єдиному разі.
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