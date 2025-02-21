В Україні 21 лютого застосовують відключення світла: що відомо

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Сьогодні, 21 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Протягом дня будуть діяти відключення світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Обмеження будуть діяти:

06:00 – 20:00

В компанії наголошують, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозують. Втім, енергетики додають: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні НЕК.

Нагадаємо, напередодні, 20 лютого, агресорка Росія вдарила по газовій інфраструктурі України. Пошкоджень зазнали виробничі потужності.

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