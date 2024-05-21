В Україні 22 травня запровадять графіки погодинних відключень світла

Діяти графіки будуть по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

В Україні завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

Як зазначається, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

“Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, - розповіли в “Укренерго”.

Нагадаємо, що Міненерго готує рішення про "посильний тариф" на світло для населення.

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