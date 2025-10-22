- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1493
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла - деталі
Масштабні обмеження споживання електроенергії запровадять у більшості областей.
Через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго у Telegram.
23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів.
Для побутових споживачів передбачені ГПВ — одночасно можуть діяти до трьох черг.
Для промислових підприємств запровадять обмеження потужності.
Причиною заходів є необхідність збалансувати енергосистему країни та уникнути перевантажень. В енергокомпаніях наголошують, що у разі зміни ситуації графіки можуть бути скориговані, про що повідомлять додатково.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 жовтня ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії у Києві. Світла не буде у деяких районах.