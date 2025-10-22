В Україні 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла - деталі

Відключення світла / © ТСН.ua

Через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго у Telegram.

23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів.

Для побутових споживачів передбачені ГПВ — одночасно можуть діяти до трьох черг.

Для промислових підприємств запровадять обмеження потужності.

Причиною заходів є необхідність збалансувати енергосистему країни та уникнути перевантажень. В енергокомпаніях наголошують, що у разі зміни ситуації графіки можуть бути скориговані, про що повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 жовтня ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії у Києві. Світла не буде у деяких районах.

