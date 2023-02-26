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В Україні 27 лютого можливе відключення світла: у ДТЕК пояснили причини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні 27 лютого можливе відключення світла: у ДТЕК пояснили причини

Відключення світла можливе через обстріли.

В Україні 27 лютого "Укренерго" не встановлював лімітів з електропостачання, проте графіки відключення світла діятимуть у тих регіонах, де пошкоджені мережі. 

Про це повідомляють у ДТЕК. 

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні поки що вдається обходитися без віялових відключень електроенергії, проте ситуація невдовзі може змінитися навіть без російських обстрілів. Справа у тому, що енергетикам потрібно готуватися до наступного зимового періоду, а тому можливі планові ремонти на енергоблоках АЕС. 

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Дата публікації
Перегляди
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