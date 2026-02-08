Трагічні вихідні в Україні: чадний газ забрав життя українців

Лікарі / © pixabay.com

Реклама

В Україні, за два дні чадний газ забрав життя 4 людей і спричинив отруєння 25 осіб, серед яких 15 дітей.

Про це йдетсья у повідомленні ДСНС на Facebook.

Як повідомляється, Україні за неповні дві доби зафіксовано 9 випадків отруєння чадним газом. Через порушення правил безпеки загинули четверо дорослих, ще 25 осіб госпіталізовано, серед яких 15 — діти.

Реклама

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про критичну ситуацію в восьми областях країни. Географія трагедій охопила Вінницьку, Тернопільську, Київську, Полтавську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

Основні причини

За даними рятувальників, головним чинником смертей та травмувань стали порушення правил експлуатації опалювального обладнання та альтернативних джерел енергії:

Генератори (5 випадків): Найбільш масовий сегмент отруєнь. Найгучніший випадок стався вранці 8 лютого у с. Жуківці на Київщині — через неправильне встановлення генератора постраждала родина з немовлятами 2024 та 2025 років народження.

Несправність пічного опалення (2 випадки): На Тернопільщині через тріщини у печах та закриті заслінки загинули двоє людей.

Реклама

Газове обладнання (2 випадки): У Вінниці несправність газових приладів призвела до смерті двох осіб.

Чому це стається

Рятувальники наголошують: «тихий вбивця» (чадний газ) не має запаху чи кольору. Основна помилка громадян — розміщення генераторів надто близько до вікон або безпосередньо у приміщеннях, а також відсутність перевірки димоходів перед використанням пічок.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Як уберегти себе

Встановлювати генератори лише на відкритому повітрі (не менше 6 метрів від вікон/дверей).

Регулярно перевіряти справність витяжок та відсутність тріщин у печах.

Придбати побутовий датчик чадного газу — він може врятувати життя, подавши звуковий сигнал при небезпечній концентрації CO.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ми писали, як безпечно зігрітись, ящо немає тепла та світла.