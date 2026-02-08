- Дата публікації
Трагічні вихідні в Україні: чадний газ забрав життя українців
У восьми областях країни за два дні зафіксували смертельні випадки та численні травми від чадного газу.
В Україні, за два дні чадний газ забрав життя 4 людей і спричинив отруєння 25 осіб, серед яких 15 дітей.
Про це йдетсья у повідомленні ДСНС на Facebook.
Як повідомляється, Україні за неповні дві доби зафіксовано 9 випадків отруєння чадним газом. Через порушення правил безпеки загинули четверо дорослих, ще 25 осіб госпіталізовано, серед яких 15 — діти.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про критичну ситуацію в восьми областях країни. Географія трагедій охопила Вінницьку, Тернопільську, Київську, Полтавську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.
Основні причини
За даними рятувальників, головним чинником смертей та травмувань стали порушення правил експлуатації опалювального обладнання та альтернативних джерел енергії:
Генератори (5 випадків): Найбільш масовий сегмент отруєнь. Найгучніший випадок стався вранці 8 лютого у с. Жуківці на Київщині — через неправильне встановлення генератора постраждала родина з немовлятами 2024 та 2025 років народження.
Несправність пічного опалення (2 випадки): На Тернопільщині через тріщини у печах та закриті заслінки загинули двоє людей.
Газове обладнання (2 випадки): У Вінниці несправність газових приладів призвела до смерті двох осіб.
Чому це стається
Рятувальники наголошують: «тихий вбивця» (чадний газ) не має запаху чи кольору. Основна помилка громадян — розміщення генераторів надто близько до вікон або безпосередньо у приміщеннях, а також відсутність перевірки димоходів перед використанням пічок.
Як уберегти себе
Встановлювати генератори лише на відкритому повітрі (не менше 6 метрів від вікон/дверей).
Регулярно перевіряти справність витяжок та відсутність тріщин у печах.
Придбати побутовий датчик чадного газу — він може врятувати життя, подавши звуковий сигнал при небезпечній концентрації CO.
