В Україні 4 лютого запровадили відключення світла: де не буде електрики

Час застосування та тривалість обмежень може змінитись.

У вівторок, 4 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла. Причини запровадження обмежень не називають.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що екстрені відключення світла сьогодні будуть діяти на Дніпропетровщині та Донеччині.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - наголосили в компанії.

Згодом енергетики додали, що в Сумській і Кіровоградській областях запровадили графіки аварійних відключень світла.

Час застосування та тривалість обмежень може змінитись. Дізнавайтеся про актуальні графіки на сайтах ДТЕК.

Як повідомлялося, в Україні знову відключають світло. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.

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