В Україні 4 лютого запровадили відключення світла: де не буде електрики

Час застосування та тривалість обмежень може змінитись.
У вівторок, 4 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла. Причини запровадження обмежень не називають.
Про це повідомили у ДТЕК.
Зазначається, що екстрені відключення світла сьогодні будуть діяти на Дніпропетровщині та Донеччині.
"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - наголосили в компанії.
Згодом енергетики додали, що в Сумській і Кіровоградській областях запровадили графіки аварійних відключень світла.
Час застосування та тривалість обмежень може змінитись. Дізнавайтеся про актуальні графіки на сайтах ДТЕК.
Як повідомлялося, в Україні знову відключають світло. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.
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