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В Україні 4 млн громадян будуть потребувати ліків на основі медичного канабісу: серед них - військові і важкохворі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні 4 млн громадян будуть потребувати ліків на основі медичного канабісу: серед них - військові і важкохворі

В Україні близько 4 млн осіб потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу / Фото: УНІАН

У ВР запевнюють, що вироблятися лікі будуть під жорстким контролем.

В Україні після закінчення війни близько чотирьох мільйонів осіб будуть потребувати ліків на основі медичного канабісу.

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Як зазначається, проєкт щодо легалізації медичного канабісу є надзвичайно важливим. Так вважає член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики  Галина Васильченко.

“Я вважаю, що цей проєкт обов’язково потрібно ухвалювати, оскільки ті норми, які прописані в законопроєкті, якнайшвидше вступили в дію і медичний канабіс в медичних цілях був легалізований. Ще до повномасштабної війни в Україні близько двох мільйонів осіб з важкими захворюваннями потребували ліків на основі медичного канабісу для того, щоб полегшувати їхній біль”, - зазначила Галина Васильченко.

За її словами, після закінчення війни близько чотирьох мільйонів осіб будуть потребувати ліків на основі медичного канабісу.

“Станом на зараз нас про це просять військові, які мають поранення, які перебувають в лікарнях. Маємо багато звернень. Чітко прописані норми щодо всіх ліцензійних процесів, щодо того, як має вирощуватися та вироблятися - все під жорстким контролем, як в інших країнах світу”, - підкреслила Васильченко.

Нагадаємо, що Росія намагається "висмоктати всі ресурси" на окупованих територіях.

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