В Україні 5 січня знову будуть погодинні відключення світла: графіки по регіонах
5 січня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. ДТЕК та обленерго оприлюднили розклад для Києва й областей через наслідки атак РФ.
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень електроенергії на понеділок, 5 січня, для всіх регіонів країни. Причина обмежень — наслідки масованих ракетно дронових атак росії на енергетичні об’єкти.
За інформацією регіональних обленерго та ДТЕК, графіки застосовуються у всіх областях України.
Київ
У столиці 5 січня також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження вводяться через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак на енергооб’єкти.
Актуальні графіки та можливі зміни публікуватимуться на офіційних сторінках ДТЕК та в телеграм-каналах енергетиків.
Київська область
На Київщині 5 січня застосовуватимуть погодинні відключення світла. У разі змін енергетики обіцяють оперативно інформувати споживачів.
Дніпропетровська область
Графіки погодинних відключень на 5 січня. Ситуація може змінюватися протягом дня, тому мешканцям радять стежити за оновленнями у телеграм-каналах ДТЕК та на сайтах обленерго.
Житомирська область
На Житомирщині у понеділок, 5 січня, застосовуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Полтавська область
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, у понеділок, 5 січня, на Полтавщині відключатимуть світло.
Сумська область
Відключення світла на Сумщині 5 січня. Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Графіки погодинних відключень також доступні:
На сайті АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” в розділі Споживачам - Відключення
В особистому кабінеті E-Svitlo або через однойменний мобільний додаток
Чернівці
Графік відключення світла в Чернівецькій області 5 січня. Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Черкаси та Черкаська область
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області у понеділок, 5 січня, за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Черга 1.1: 00:00–02:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00
Черга 1.2: 02:00–04:00, 11:00–14:00, 18:00–20:00
Черга 2.1: 04:00–06:00, 11:00–13:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 2.2: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 20:00–22:00
Черга 3.1: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00
Черга 3.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00
Черга 4.1: 09:00–12:00, 16:00–18:00
Черга 4.2: 08:00–11:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.1: 10:00–13:00, 16:00–18:00
Черга 5.2: 08:00–11:00, 15:00–17:00
Черга 6.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00
Черга 6.2: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00
Мешканцям області радять перевіряти свою чергу за адресою на офіційних ресурсах обленерго та стежити за оновленнями.
Зверніть увагу:
Коли електроенергія з’являється, використовуйте прилади ощадливо.
Під час відключень від’єднуйте техніку від мережі, щоб уникнути коливань напруги при відновленні постачання.
Єдина причина відключень — збройна агресія рф проти України.
Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні можуть тривати щонайменше до березня. Експерт пояснив, чому зима створює критичне навантаження на енергосистему.