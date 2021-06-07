Цього тижня відбудеться два засідання Тристоронньої контактної групи: що обговорять

Засідання проведуть у форматі відеозв'язку.

Цього тижня відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Учасники обговорять питання припинення вогню з боку бойовиків РФ, а також забезпечення безпеки в районі обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

8 червня відбудеться відеоконференція за участю Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. 9 червня — відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

“В рамках ТКГ обговорять питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; удосконалення контрольного механізму, імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в районі конфлікту, дотримання режиму припинення вогню”, — акцентували в пресслужбі української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

Там також підкреслили, що під час зустрічі учасники обговорять відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду та відкриття нових КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя.

Крім того, учасники торкнуться питань обміну утримуваних людей, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території та відновлення соціально-економічного зв'язку через лінію розмежування.

“Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики”, — додали в пресслужбі української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Франція і Німеччина бояться назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі. За словами глави держави, наші міжнародні партнери включили “обережну” дипломатію.

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