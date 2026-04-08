В Україні 9 квітня відключатимуть світло по всіх областях: оприлюднено графіки
По всій Україні запровадять графіки відключення світла.
У четвер, 9 квітня, в усіх областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки вводять вимушено. Світло вимикають через дефіцит в енергосистемі, який виник після масованих російських атак ракетами та дронами на енергетичні об’єкти.
ТСН.ua зібрав усі подробиці про відключення світла в різниї областях України.
Графік відключення світла в Києві
У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо, 9 квітня, будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 07:00 до 22:00.
Група 1: 18:30-22:00
Група 2: 07:00-11:00
Група 3: 20:00-22:00
Група 4: 09:30-13:00
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: 13:00-16:30
Група 8: Відключень немає
Група 9: 15:00-18:30
Група 10: 07:00-09:30
Група 11: 16:30-20:00
Група 12: Відключень немає
Група 13: 18:30-22:00
Група 14: 07:00-11:00
Група 15: 20:00-22:00
Група 16: 09:30-13:00
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: 13:00-16:30
Група 20: Відключень немає
Група 21: 15:00-18:30
Група 22: 07:00-09:30
Група 23: 16:30-20:00
Група 24: Відключень немає
Група 25: 18:30-22:00
Група 26: 07:00-11:00
Група 27: 20:00-22:00
Група 28: 09:30-13:00
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: 13:00-16:30
Група 32: Відключень немає
Група 33: 15:00-18:30
Група 34: 07:00-09:30
Група 35: 16:30-20:00
Група 36: Відключень немає
Група 37: 18:30-22:00
Група 38: 07:00-11:00
Група 39: 20:00-22:00
Група 40: 09:30-13:00
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: 13:00-16:30
Група 44: Відключень немає
Група 45: 15:00-18:30
Група 46: 07:00-09:30
Група 47: 16:30-20:00
Група 48: Відключень немає
Група 49: 18:30-22:00
Група 50: 07:00-11:00
Група 51: 20:00-22:00
Група 52: 09:30-13:00
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: 13:00-16:30
Група 56: Відключень немає
Група 57: 15:00-18:30
Група 58: 07:00-09:30
Група 59: 16:30-20:00
Група 60: Відключень немає
Графік відключення світла в Київській області
За інформацією ДТЕК, на Київщині за командою Укренерго застосують наступні графіки відключення на 9 квітня.
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
За повідомленням ДТЕК, на Дніпропетровщині запровадять наступні графіки відключення на 9 квітня.
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:
Графік відключення світла в Запорізькій області
У четвер, 9 квітня, по Запорізькій області застосують графіки погодинних відключень (ГПВ):
1.1: 09:00 — 11:30
1.2: 18:00 — 22:30
3.1: 18:00 — 22:30
4.1: 13:30 — 18:30
4.2: 14:30 — 18:30
5.2: 09:00 — 14:00
6.1: 06:30 — 09:30
6.2: 06:30 — 09:30
Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.
Графік відключення світла в Хмельницькій області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 9 квітня на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:
Графік відключення світла в Миколаївській області
На Миколаївщині за попередніми прогнозами діятимуть погодинні графіки з 07:00 до 22:00. В розрізі підчерг застосують наступні відключення світла:
1.1 — 19:00 — 22:30;
1.2 — 19:00 — 22:30;
2.1 — 06:30 — 08:30;
2.2 — 08:30 — 12:00;
3.1 — 06:30 — 08:30;
4.1 — 14:30 — 15:30;
5.1 — 15:30 — 19:00;
5.2 — 12:00 — 15:30;
6.1 — 08:30 — 11:30;
6.2 — 15:30 — 19:00.
Графік відключення світла в Львівській області
На Львівщині 9 квітня застосують наступні графіки відключення світла.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 09.04.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 08-10, 20-22
Черга 1.2: 08-10, 20-22
Черга 2.1: 12-14
Черга 2.2: -
Черга 3.1: 16-18
Черга 3.2: 16-18
Черга 4.1: 07-08, 18-20
Черга 4.2: 07-08, 18-20
Черга 5.1: 10-12
Черга 5.2: 10-11
Черга 6.1: 15-16
Черга 6.2: 14-16
Графік відключення світла в Сумській області
У четвер, 9 квітня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Харківській області
У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 15:00-16:30
2.1 не вимикається
2.2 не вимикається
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30
4.2 07:00-09:30
5.1 20:00-22:00
5.2 20:00-22:00
6.1 09:30-11:00
6.2 09:30-13:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
За вказівкою НЕК «Укренерго», 9 квітня в області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
Графік відключення світла в Черкаській області
На Черкащині також застосують графік погодинних відключень на 9 квітня за командою НЕК «Укренерго». Години відсутності електропостачання:
1.1 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00
1.2 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00
2.1 09:00 — 11:00
2.2 09:00 — 11:00
3.1 11:00 — 13:00
3.2 13:00 — 15:00
4.1 15:00 — 17:00
4.2 15:00 — 17:00
5.1 17:00 — 19:00
5.2 17:00 — 19:00
6.1 19:00 — 21:00
6.2 19:00 — 21:00
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Завтра, 9 квітня, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень з 07:00 до 22:00.
Графік відключення світла у Рівненській області
Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині у четвер, 9 квітня, графік погодинних відключень електроенергії:
підчерга 1.1 11.00-13.00
підчерга 1.2 13.00-15.00
підчерга 2.1 18.30-22.00
підчерга 2.2 18.30-22.00
підчерга 5.1 07.00-11.00
підчерга 5.2 07.00-11.00
підчерга 6.1 15.00-18.30
підчерга 6.2 15.00-18.30
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині 9 квітня діятиме графік погодинного відключення електроенергії.
Графік відключення світла у Полтавській області
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 9 квітня 2026 року
з 07:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
з 11:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
з 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
Графік відключення світла у Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 9 квітня:
Графік відключення світла у Закарпатській області
У четвер, 9 квітня, у Закарпатській області застосують наступні графіки відключення світла:
Нагадаємо, до України повертаються відключення електроенергії — за розпорядженням «Укренерго» завтра, 9 квітня, в усіх областях знову відключатимуть світло.