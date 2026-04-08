В Україні 9 квітня відключатимуть світло по всіх областях: оприлюднено графіки

У четвер, 9 квітня, в усіх областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки вводять вимушено. Світло вимикають через дефіцит в енергосистемі, який виник після масованих російських атак ракетами та дронами на енергетичні об’єкти.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про відключення світла в різниї областях України.

Графік відключення світла в Києві

У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо, 9 квітня, будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 07:00 до 22:00.

Група 1: 18:30-22:00

Група 2: 07:00-11:00

Група 3: 20:00-22:00

Група 4: 09:30-13:00

Група 5: Відключень немає

Група 6: Відключень немає

Група 7: 13:00-16:30

Група 8: Відключень немає

Група 9: 15:00-18:30

Група 10: 07:00-09:30

Група 11: 16:30-20:00

Група 12: Відключень немає

Група 13: 18:30-22:00

Група 14: 07:00-11:00

Група 15: 20:00-22:00

Група 16: 09:30-13:00

Група 17: Відключень немає

Група 18: Відключень немає

Група 19: 13:00-16:30

Група 20: Відключень немає

Група 21: 15:00-18:30

Група 22: 07:00-09:30

Група 23: 16:30-20:00

Група 24: Відключень немає

Група 25: 18:30-22:00

Група 26: 07:00-11:00

Група 27: 20:00-22:00

Група 28: 09:30-13:00

Група 29: Відключень немає

Група 30: Відключень немає

Група 31: 13:00-16:30

Група 32: Відключень немає

Група 33: 15:00-18:30

Група 34: 07:00-09:30

Група 35: 16:30-20:00

Група 36: Відключень немає

Група 37: 18:30-22:00

Група 38: 07:00-11:00

Група 39: 20:00-22:00

Група 40: 09:30-13:00

Група 41: Відключень немає

Група 42: Відключень немає

Група 43: 13:00-16:30

Група 44: Відключень немає

Група 45: 15:00-18:30

Група 46: 07:00-09:30

Група 47: 16:30-20:00

Група 48: Відключень немає

Група 49: 18:30-22:00

Група 50: 07:00-11:00

Група 51: 20:00-22:00

Група 52: 09:30-13:00

Група 53: Відключень немає

Група 54: Відключень немає

Група 55: 13:00-16:30

Група 56: Відключень немає

Група 57: 15:00-18:30

Група 58: 07:00-09:30

Група 59: 16:30-20:00

Група 60: Відключень немає

Графік відключення світла в Київській області

За інформацією ДТЕК, на Київщині за командою Укренерго застосують наступні графіки відключення на 9 квітня.

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

За повідомленням ДТЕК, на Дніпропетровщині запровадять наступні графіки відключення на 9 квітня.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графік відключення світла у Вінницькій області / © скриншот

Графік відключення світла в Запорізькій області

У четвер, 9 квітня, по Запорізькій області застосують графіки погодинних відключень (ГПВ):

1.1: 09:00 — 11:30

1.2: 18:00 — 22:30

3.1: 18:00 — 22:30

4.1: 13:30 — 18:30

4.2: 14:30 — 18:30

5.2: 09:00 — 14:00

6.1: 06:30 — 09:30

6.2: 06:30 — 09:30

Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.

Графік відключення світла в Хмельницькій області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 9 квітня на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:

Графік відключення світла в Хмельницькій області

Графік відключення світла в Миколаївській області

На Миколаївщині за попередніми прогнозами діятимуть погодинні графіки з 07:00 до 22:00. В розрізі підчерг застосують наступні відключення світла:

1.1 — 19:00 — 22:30;

1.2 — 19:00 — 22:30;

2.1 — 06:30 — 08:30;

2.2 — 08:30 — 12:00;

3.1 — 06:30 — 08:30;

4.1 — 14:30 — 15:30;

5.1 — 15:30 — 19:00;

5.2 — 12:00 — 15:30;

6.1 — 08:30 — 11:30;

6.2 — 15:30 — 19:00.

Графік відключення світла в Львівській області

На Львівщині 9 квітня застосують наступні графіки відключення світла.

Графік відключення світла в Львівській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 09.04.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 08-10, 20-22

Черга 1.2: 08-10, 20-22

Черга 2.1: 12-14

Черга 2.2: -

Черга 3.1: 16-18

Черга 3.2: 16-18

Черга 4.1: 07-08, 18-20

Черга 4.2: 07-08, 18-20

Черга 5.1: 10-12

Черга 5.2: 10-11

Черга 6.1: 15-16

Черга 6.2: 14-16

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Сумській області

У четвер, 9 квітня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Харківській області

У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 15:00-16:30

2.1 не вимикається

2.2 не вимикається

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30

4.2 07:00-09:30

5.1 20:00-22:00

5.2 20:00-22:00

6.1 09:30-11:00

6.2 09:30-13:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

За вказівкою НЕК «Укренерго», 9 квітня в області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині також застосують графік погодинних відключень на 9 квітня за командою НЕК «Укренерго». Години відсутності електропостачання:

1.1 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00

1.2 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00

2.1 09:00 — 11:00

2.2 09:00 — 11:00

3.1 11:00 — 13:00

3.2 13:00 — 15:00

4.1 15:00 — 17:00

4.2 15:00 — 17:00

5.1 17:00 — 19:00

5.2 17:00 — 19:00

6.1 19:00 — 21:00

6.2 19:00 — 21:00

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Завтра, 9 квітня, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень з 07:00 до 22:00.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла у Рівненській області

Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині у четвер, 9 квітня, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 11.00-13.00

підчерга 1.2 13.00-15.00

підчерга 2.1 18.30-22.00

підчерга 2.2 18.30-22.00

підчерга 5.1 07.00-11.00

підчерга 5.2 07.00-11.00

підчерга 6.1 15.00-18.30

підчерга 6.2 15.00-18.30

Графік відключення у Рівненській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині 9 квітня діятиме графік погодинного відключення електроенергії.

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Полтавській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 9 квітня 2026 року

з 07:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

з 11:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

з 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

Графік відключення світла у Полтавській області

Графік відключення світла у Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 9 квітня:

Графік відключення світла у Житомирській області

Графік відключення світла у Закарпатській області

У четвер, 9 квітня, у Закарпатській області застосують наступні графіки відключення світла:

Графік відключення світла у Закарпатській області

Нагадаємо, до України повертаються відключення електроенергії — за розпорядженням «Укренерго» завтра, 9 квітня, в усіх областях знову відключатимуть світло.