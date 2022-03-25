В Україні активізувались небезпечні шахраї: пропонують укріпити або замінити вікна

Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.

В Україні активізувались шахраї, які начебто укріплюють та замінюють вікна в житлових будинках. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — Збройним силам України.

Про це попередив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Мародери поширюють у Мережі пропозиції безкоштовно затягнути зруйновані вікна. Вони розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан. Також намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома.

Диверсанти пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна. Зловмисники розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки від нього, намагаються дізнатись, які об’єкти розташовані поруч та інші деталі про будинок і вулицю Вони також цікавляться, де поруч знаходяться блокпости нібито, щоб можна було проїхати до будинку.

"Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь", - наголосив Білошицький.

Нові схеми: як не стати жертвою шахраїв під час війни

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