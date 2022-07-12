В Україні активізувалися небезпечні кліщі: як та коли проявляється хвороба Лайма (фото)

В Україні фіксують захворювання на небезпечну інфекційну хворобу Лайма або кліщовий бореліоз, яку переносять кліщі.

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець розповіла, як та коли проявляється ця хвороба та чи існує від неї щеплення.

Інкубаційний період хвороби Лайма становить від 1 до 45 днів, переважно 7-14 днів.

Три стадії хвороби Лайма

На першій (ранній локалізованій) стадії на місці укусу розвивається червона папула з чіткими краями, а в паховій чи підколінній зоні найчастіше виникає так звана ізольована мігрівна еритема, що зберігається 2-3 тижні. Іноді хвороба цим і закінчується, а іноді переходить до другої стадії.

Фото: Facebook.com/Ольга Богомолець

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Друга (рання дисемінована) стадія виникає через 3-10 тижнів після укусу кліща. На цій стадії з’являються: шкірні доброякісні лімфоцитоми, множинні мігрівні еритеми; запаморочення, краніальні невропатії, зокрема параліч Белла, менінгізм та менінгіт; кістково-м’язові артралгії та міальгії; серцево-судинні блокади.

Пізня або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або й роки після зараження. У цьому випадку з’являються неврологічні та ревматологічні прояви з переважним ураженням кістково-м’язової системи (артрити) чи нервової системи (нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

Щеплення і профілактика бореліозу

Щеплення від хвороби Лайма не існує. Єдиний спосіб профілактики – не дозволяти кліщу кусати вас, а якщо це вже сталося - видалити його якнайшвидше.

Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці радять застосовувати репеленти і закритий одяг, а також уважно оглядати шкіру й вбрання після повернення додому.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Якщо все ж таки вас укусив кліщ або з'явилася таке почервоніння - варто якнайшвидше звернутися до лікаря і пройти курс діагностики та лікування, який дозволить запобігти розвитку ускладнень.

Нагадаємо, для видалення кліщів є спеціальний пристрій. Його можна придбати у ветеринарній аптеці. Але не варто використовувати пінцет – ним ви розрубаєте кліща навпіл і всі його лапки залишаться в місці укусу, яке може загноїтися.

Як правильно витягати кліща – голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус

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