В Україні активно викривають путінських прихильників: у Херсоні ув'язнили помічницю "губернатора"

Від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії, 24 лютого, СБУ розслідує вже понад 300 кримінальних проваджень. Вони відкриі за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що днями було ув’язнено помічницю керівника окупаційної адміністрації Херсону, яка закликала відновити СРСР. До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу так званлї "адміністрації" тимчасово захопленого Херсону.

У Черкаській області правоохоронці викрили місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу. А ще одного прихильника російського диктатора Володимира Путіна оголошено у розшук. Зазначається, що мешканець обласного центру публічно закликав людей приєднуватися до лав окупаційних угруповань держави-терористки.

Тим часом у Сумській області кіберфахівці СБУ ліквідували схему розкрадання грошей, зібраних для ЗСУ. Організатор оборудки привласнював одержані від громадян гроші через мобільні банківські додатки.

Як повідомлялося, на Хмельниччині правоохоронці викрили 20-річного харків'янина, який підтримував "рускій мір" і вітав проведення "спецоперації" РФ в Україні. Харків'янин пропонував мешканцям Хмельниччини ставити так звані "мітки" на заздалегідь визначених об'єктах та будівлях. Таким чином він прагнув поширювати панічні настрої серед населення.

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