В Україні активізувалися гадюки: як убезпечити себе від укусу (фото)

На Київщині нещодавно помітили отруйну гадюку Нікольського / © Associated Press

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На Київщині, у Бучанській громаді помітили гадюку Нікольського — отруйну змію з Червоної книги.

Про це йдеться у матеріалі “Київ 24”.

Цей вид змій не є агресивними і зазвичай уникають контакту з людьми. Проте у разі небезпеки гадюка може вкусити.

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Що відомо про отруйну змію з Червоної книги

Отрута змії Нікольського містить компоненти, що можуть спричинити набряк, біль, запаморочення та інші симптоми. Особливо небезпечним укус може бути для дітей, людей похилого віку, алергіків та домашніх тварин.

Як запобігти укусу змії

Дослідники надають перелік правил, як убезпечити себе від укусу змії.

Носіть відповідний одяг — довгі штани та закрите взуття, якщо гуляєте лісом чи полем. Будьте обачні на подвір’ях — оглядайте місця під камінням, дошками, дровами або високою травою, де змії можуть ховатися. Не наближайтеся до гадюки — якщо її помітили, не намагайтеся зловити або прогнати. Особливо будьте уважними, якщо прогулюєтеся в місцях можливої активізаці гадюк з дітьми. Поясніть дітям, що змій не можна чіпати та що про зустріч з ними необхідно негайно сповістити дорослих.

Що робити, якщо вкусила змія: швидка допомога

Якщо вас чи дитину вкусила змія,негайно телефонуйте у “швидку”.

Намагайтеся не рухатися до прибуття медиків. Також не рухайте уражену кінцівку, щоб сповільнити поширення отрути.

Не розрізайте рану та не припікайте її — це може погіршити стан.

Що відомо про гадюку Нікольського та чи багато їх на Київщині

Гадюки цього виду не є надто поширеним у регіоні, але може бути виявлений у лісових та степових районах. Для Бучанської громади така зустріч — рідкісне явище, але гадюка може з’являтися у відповідних умовах, особливо поблизу лісів

У МОЗ попередили про початок сезону активності плазунів. Більшість із них не становлять загрози для здоров’я людини, втім є і такі, яких варто остерігатися. В Україні мешкає три види отруйних змій:

Гадюка звичайна — найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

Гадюка степова — рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

Чорна гадюка Нікольського / © wikimedia.org

Гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

Варто пам’ятати, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину — агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.

Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії.

Нагадаємо, раніше на Львівщині дитину вкусила змія.

Змія вкусила дитину поблизу Самбора. Дівчинку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

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