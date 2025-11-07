ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

В Україні активізувалися шахраї: що потрібно знати та як не стати жертвою

Нова схема обману: шахраї заманюють українців «грошовою нагородою» за опитування.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахрайство

Шахрайство / © ТСН.ua

В Україні нова хвиля фішингу. Шахраї обіцяють гроші за 5-хвилинне опитування нібито від банку. Жертв просять ввести ПІН-код, після чого крадуть усі кошти.

Про це пише Кіберполіція України.

У соціальних мережах та месенджерах шахраї поширюють повідомлення про «грошову нагороду» за проходження короткого опитування від імені банку.

У таких повідомленнях пропонують:

  • пройти опитування, яке займе всього 5–10 хвилин;

  • авторизуватися через особистий кабінет.

Після «успішного» проходження опитування жертві обіцяють надходження коштів протягом 3 годин.

Насправді, такі повідомлення містять посилання на фішингову (шахрайську) сторінку-приманку. Цей сайт стилізований з використанням офіційної айдентики справжнього банку і виглядає дуже переконливо.

Жертва переходить на фальшивий сайт, проходить опитування, і після цього її просять ввести номер телефону, код із SMS та ПІН-код.

Як крадуть гроші

Щойно шахраї отримують ці дані, вони негайно використовують їх для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою. Це також дає їм змогу отримати повний доступ до онлайн-застосунку банку. Отримавши контроль, зловмисники миттєво виводять усі кошти з рахунків жертви.

Кіберполіція та служби безпеки банків закликають громадян бути обачними та дотримуватись простих правил:

  • Перевіряйте адресу сайту. Завжди дивіться на адресний рядок у браузері перед введенням будь-яких даних. Фішингові сторінки можуть відрізнятися однією літерою або символом.

  • Довіряйте лише офіційним джерелам. Перевіряйте інформацію про будь-які акції, опитування та виплати виключно на офіційних сайтах банків або зателефонувавши на гарячу лінію.

  • Не переходьте за підозрілими посиланнями. Найкращий спосіб — шукати потрібний вам сайт самостійно через пошукову систему, а не переходити за посиланнями з повідомлень.

Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до свого банку для блокування рахунків та подайте звернення до кіберполіції.

Нагадаємо, в Україні знову активізувалися шахраї, які пропонують «оформити картку» для отримання державної допомоги у 6500 грн. Народний депутат Данило Гетманцев попередив, що це — фейкові схеми, адже жоден держорган не розсилає посилання через сторонні сервіси, а всі офіційні виплати здійснюються виключно через застосунок «Дія».

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie