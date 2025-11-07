- Дата публікації
В Україні активізувалися шахраї: що потрібно знати та як не стати жертвою
Нова схема обману: шахраї заманюють українців «грошовою нагородою» за опитування.
В Україні нова хвиля фішингу. Шахраї обіцяють гроші за 5-хвилинне опитування нібито від банку. Жертв просять ввести ПІН-код, після чого крадуть усі кошти.
Про це пише Кіберполіція України.
У соціальних мережах та месенджерах шахраї поширюють повідомлення про «грошову нагороду» за проходження короткого опитування від імені банку.
У таких повідомленнях пропонують:
пройти опитування, яке займе всього 5–10 хвилин;
авторизуватися через особистий кабінет.
Після «успішного» проходження опитування жертві обіцяють надходження коштів протягом 3 годин.
Насправді, такі повідомлення містять посилання на фішингову (шахрайську) сторінку-приманку. Цей сайт стилізований з використанням офіційної айдентики справжнього банку і виглядає дуже переконливо.
Жертва переходить на фальшивий сайт, проходить опитування, і після цього її просять ввести номер телефону, код із SMS та ПІН-код.
Як крадуть гроші
Щойно шахраї отримують ці дані, вони негайно використовують їх для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою. Це також дає їм змогу отримати повний доступ до онлайн-застосунку банку. Отримавши контроль, зловмисники миттєво виводять усі кошти з рахунків жертви.
Кіберполіція та служби безпеки банків закликають громадян бути обачними та дотримуватись простих правил:
Перевіряйте адресу сайту. Завжди дивіться на адресний рядок у браузері перед введенням будь-яких даних. Фішингові сторінки можуть відрізнятися однією літерою або символом.
Довіряйте лише офіційним джерелам. Перевіряйте інформацію про будь-які акції, опитування та виплати виключно на офіційних сайтах банків або зателефонувавши на гарячу лінію.
Не переходьте за підозрілими посиланнями. Найкращий спосіб — шукати потрібний вам сайт самостійно через пошукову систему, а не переходити за посиланнями з повідомлень.
Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до свого банку для блокування рахунків та подайте звернення до кіберполіції.
Нагадаємо, в Україні знову активізувалися шахраї, які пропонують «оформити картку» для отримання державної допомоги у 6500 грн. Народний депутат Данило Гетманцев попередив, що це — фейкові схеми, адже жоден держорган не розсилає посилання через сторонні сервіси, а всі офіційні виплати здійснюються виключно через застосунок «Дія».