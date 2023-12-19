В Україні – "алкоголізм", "злидні", але нема війни з РФ: Мережу обурив австрійський підручник

Зокрема, у підручнику вказано, що більшість населення Криму – начебто росіяни, і "значною проблемою України є націоналізм".

Мережу обурив австрійський шкільний підручник з географії 2020 року, який описує громадян України як алкоголіків, людей у злиднях, які які "носять тягар" від часів СРСР. Водночас про вторгнення Росії 2014 року немає жодної інформації, лише вказано про "напружені відносини".

Фото зі сторінками австрійського підручника опублікував у соцмережі Х івано-франківський стоматолог Денис Микитин.

"Європейці хочуть нас сприймати як жертву і відмовляються вірити у будь-що інше. Зараз це особливо помітно, тому я згадав одну історію. 2020 року мені скинули текст про Україну з австрійського підручника з географії", – йдеться в дописі користувача.

Так, він опублікував конспект із одного з параграфів підручника. Головні пункти – транзитність України, родючі чорноземи, відсутність системи соціального забезпечення, тягар від часів СРСР та велика кількість зубожілих людей. В інформації йшлося, що середня зарплата в Україні становить менш ніж 100 євро, тоді як на сайті Мінфін вказаний розмір у 390 євро.

Сторінки австрійського підручника з географії з інформацією про Україну / Фото: Денис Микитин

У підручнику вказано, що більшість населення Криму – начебто росіяни. Написано також, що східна частина України нібито зацікавлена у сильній політичній орієнтації на Росію: "Підтримується (українцями) введення російської як другої державної мови", "значною проблемою України є націоналізм".

Автори підручника інформують і про корупцію, правову нерівність та бюрократію в Україні.

"Частина з цього це дійсно правда, але суть у тому, що корупція, тотальна бідність і "напружені відносини з Росією" – це 80% того, що написано в підручнику про Україну. В історичному аспекті згадується тільки совок і "молода країна", що створює у школярів образ фейкової нації. Жодного слова про війну (від 2014 року – ред.) зі скотоубл*дією, окрім того, що вона підтримує якихось там сепаратистів", – звертає увагу Микитин.

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Австрійці також вказують, що Україна "дуже молода" держава. Це попри те, що історично країна існує понад 835 років: перша письмова згадка слова "Україна" з'явилася у Київському літописі ще 1187 року.

Сторінки австрійського підручника з географії з інформацією про Україну / Фото: Денис Микитин

Автор допису також розповів про свій досвід спілкування із німцями. За словами чоловіка, коли він пояснював, що українців не мають нічого спільного з росіянами, "ніхто і слухати не хотів".

"Вони формують уявлення на основі такої ср*ні, як цей підручник, а потім не вірять нам і думають, що ми не хочемо виглядати зубожілими, а вони ж то знають, що у нас 100€", – додав Микитин.

Сторінки австрійського підручника з географії з інформацією про Україну / Фото: Денис Микитин

Сторінки австрійського підручника з географії з інформацією про Україну / Фото: Денис Микитин

Сторінки австрійського підручника з географії з інформацією про Україну / Фото: Денис Микитин

У підручнику є чимало маніпулятивних тверджень, які полюбляє використовувати Росія. Це дуже обурило користувачів Мережі, однак були й ті, хто погоджується з викладеними тезами. Ось декілька коментарів під дописом автора:

"Ну, російська інформаційна війна свою справу зробила";

"Ніби набрано з російських джерел від фсб-чуваків з Газпрому, що оббріхували Україну, що краде газ";

"Все, що треба знати про Австрію – проросійська країна, як показала війна. Колишня голова МЗС Австрії переїхала до росії… от і маємо пропагандистку риторику щодо України. Це жахливо";

"Чорнобиль, бідність та алкоголізм. Хороша методичка, наче з Кремля";

"Напевно, багато тез просунуті кремлем, і це навіть не теорія змов, ми знаємо і бачимо, як вони розповсюдили агентуру по всьому світу, і просувають через свої канали і зв'язки свою "точку зору";

"Мене зараз знудить";

"Що тут скажеш… Вуха кремля стирчать всюди – ці щури скрізь!"

"Нічого нового. Австрійці, як і всі німецько розмовні, бачать себе вище за всіх";

"Тут майже все – реальні факти";

"Не бачу особливих помилок в підручнику. Можливо, українцям треба замислитися і скинути маску пихатості?"

До слова, перед ухваленням рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявляв що його держава "не погодиться на переговори в нинішніх умовах".

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