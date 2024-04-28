В Україні американські винищувачі F-16 чекає найнебезпечніше поле бою - ЗМІ

Від початку повномасштабної війни наша держава втратила щонайменше 86 літаків.

В Україні американські винищувачі F-16 чекає найнебезпечніше поле бою. І це з урахуванням того, що за останні 50 років літаки брали участь в багатьох складних конфліктах.

Про це пише Business Insider.

"В Україні F-16 виступлять проти Росії, і це абсолютно, без сумніву, найскладніший сценарій, який може бути для F-16", - зазначив підполковник ВПС США у відставці, який напрацював понад 2300 годин як пілот F-16 Джон Баум.

Від початку повномасштабної війни наша держава втратила щонайменше 86 літаків, що підкреслює, з якою небезпекою стикають пілоти. Зокрема, загрозу можуть становити російські ППО: С-300, С-400, Су-35 та МіГ-31, які озброєні далекобійними Р-37.

Зазначається, що російський арсенал систем “земля-повітря” більш сучасний і досконалий, ніж ті, з якими F-16 стикався в минулих конфліктах.

Попередні супротивники F-16 на Близькому Сході, як-от Ірак і Сирія, використовували застаріле радянське обладнання і, ймовірно, не були так добре навчені та озброєні, підкреслив військовий аналітик і колишній льотчик ВМС США Брінн Таннехілл.

У РФ, можливо, є “одна з найнадійніших і найпередовіших інтегрованих систем ППО у світі, але F-16 буде здатний інформувати про обстановку і передавати цю картину" іншим українським силам.

Крім того, винищувачі зможуть використовувати свої системи наведення HARM і ракети для ураження російських радарів. Вказується, що F-16 зможуть посилити протиповітряну оборону України, яка останніми місяцями виснажилася.

Нагадаємо, що американські винищувачі вже могли б бути в Україні, якби аеродромна інфраструктура мала належну систему ППО.

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