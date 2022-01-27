В Україні антибіотики почнуть продавати лише за е-рецептом: коли і як його отримати

ГРВІ та застуда не лікується антибіотиками, наголосив Ляшко.
В Україні у квітні стартує запуск електронних рецептів на антибіотики, які відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта е-рецепта. Це має вирішити проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне — допоможе попередити розвитку стійкості до протимікробних препаратів, що є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.
За його словами, на тлі пандемії фіксується значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їхнього використання в лікарнях. Але загроза до вироблення стійкості до антимікробних препаратів зводить нанівець чимало досягнень медичної науки.
"Тому одним із наших пріоритетів у 2022 році буде боротьба зі стійкістю до антимікробних препаратів та контроль інфекцій, що передаються при наданні медичної допомоги. Від 1 січня у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, запроваджено облік споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву. У переліку 29 лікарських засобів. Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам в стаціонарних відділеннях і чому", - сказав Ляшко.
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Крім того, за за даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважають, що ГРВІ та застуду можна лікувати антибіотиками. У результаті виникає неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій.
"Антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями і зовсім неефективні у боротьбі з вірусними хворобами", - наголосив Ляшко.
Отримати електронний рецепт, зокрема і на антибіотик, за його словами, можна буде лише після призначення лікаря. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість приймання.
"Пацієнт зможе в аптеці, яка підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обрати будь-який із наявних лікарських засобів, котрий містить діючу речовину, зазначену в рецепті. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем", - пояснив голова МОЗ.
Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.
"Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами. Після запуску електронного рецепта на антибіотики, наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати", — підсумував він.
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