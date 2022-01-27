В Україні антибіотики почнуть продавати лише за е-рецептом: коли і як його отримати

В Україні антибіотики почнуть продавати лише за е-рецептом: коли і як його отримати

ГРВІ та застуда не лікується антибіотиками, наголосив Ляшко.

В Україні у квітні стартує запуск електронних рецептів на антибіотики, які відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта е-рецепта. Це має вирішити проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне — допоможе попередити розвитку стійкості до протимікробних препаратів, що є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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За його словами, на тлі пандемії фіксується значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їхнього використання в лікарнях. Але загроза до вироблення стійкості до антимікробних препаратів зводить нанівець чимало досягнень медичної науки.

"Тому одним із наших пріоритетів у 2022 році буде боротьба зі стійкістю до антимікробних препаратів та контроль інфекцій, що передаються при наданні медичної допомоги. Від 1 січня у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, запроваджено облік споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву. У переліку 29 лікарських засобів. Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам в стаціонарних відділеннях і чому", - сказав Ляшко.

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Крім того, за за даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважають, що ГРВІ та застуду можна лікувати антибіотиками. У результаті виникає неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій.

"Антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями і зовсім неефективні у боротьбі з вірусними хворобами", - наголосив Ляшко.

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Отримати електронний рецепт, зокрема і на антибіотик, за його словами, можна буде лише після призначення лікаря. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість приймання.

"Пацієнт зможе в аптеці, яка підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обрати будь-який із наявних лікарських засобів, котрий містить діючу речовину, зазначену в рецепті. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем", - пояснив голова МОЗ.

Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.

"Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами. Після запуску електронного рецепта на антибіотики, наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати", — підсумував він.

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