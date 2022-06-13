В Україні арештували активи найбільших виробників мінеральної води, що належать російському олігарху

В Україні арештували активи найбільших виробників мінеральної води, що належать російському олігарху

В Україні арештували корпоративні права підприємств російського олігарха на суму понад п'ять десятків мільйонів гривень.

В Україні наклали арешт на корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, арештовано цінні папери та гроші, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

"За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", - йдеться у повідомленні.

У справі було відкрито кримінальне провадження за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

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