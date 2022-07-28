В Україні арештували активи російських і білоруських компаній майже на 40 мільярдів гривень

За пʼять місяців повномасштабного вторгнення Росії суди в Україні арештували активи російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

"За матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Департамент стратегічних розслідувань НПУ від початку повномасштабної війни направив до суду обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями щодо проросійського бізнесу. За інформацією поліції, усього за напрямом роботи було оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено понад тисячі обшуків.

Зокрема правоохоронці вилучили автомобілів на суму 1,3 млрд грн, передали Збройним силам України, аби допомагти нищити ворога.

"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального - це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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