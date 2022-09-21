В Україні арештували майно та активи російського мільярдера на 300 мільйонів гривень

Сума арештованого майна становить близько 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі Подільської окружної прокуратури встановили, що в Києві та в інших регіонах діє фірма, кінцевим власником якої є російський мільярдер, а тому є значний ризик, що керівництво підприємства могло діяти на шкоду державній безпеці України.

У зв'язку з цим, суд арештував корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 300 млн грн, комплекс приміщень загальною площею 5 тис кв м та понад 1,5 тис га землі.

Арештоване майно та активи передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Слідство здійснюється за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

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