В Україні арештували активи компанії, якою володіють російські бізнесмени з оточення Путіна

За ініціативи СБУ суд арештував активи компанії, якою володіли російські бізнесмени з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Компанія є однією з найбільших виробників бетоноконструкцій, яка постачала продукцію як в Україну, так і за кордон.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "Л/ДНР". А один із них навіть належить до найближчого оточення президента Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія". До того ж – будує житло для працівників російської ФСБ і Збройних сил РФ.

"Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за рішенням суду арештовано активів компанії на понад 2 млрд. грн:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

9 банківських рахунків, на яких зберігалось понад 104 млн грн.

У справі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Арештоване майно російських бізнесменів передадуть в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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