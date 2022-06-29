В Україні арештували російські контейнери вартістю 18 мільйонів гривень: фото

В Україні наклали арешт на майно російських компаній на суму майже 18 млн грн.

В Україні арештували 94 універсальні контейнери, за допомогою яких перевозили різноманітні товари. Як встановили правоохоронці, дохід від використання цих контейнерів виводився на рахунки російських та офшорних компаній.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

"94 універсальні контейнери, за допомогою яких перевозили різноманітні товари, передані в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що фактичні власники контейнерів отриманий дохід від користування ними виводили на рахунки російських та офшорних компаній.

Фото: Національна поліція України

"Так, ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил ворога та інших незаконних військових формувань. Окрім того, аби уникнути примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, вони можуть запроваджувати різні схеми та механізми з метою приховування кінцевих власників майна", - йдеться у повідомленні.

Аби недопустити цього на 94 універсальні контейнери вартістю майже 18 млн грн наклали арешт. Арештоване майно готуються передати в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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