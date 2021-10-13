В Україні автомати Калашникова замінять на гвинтівки, які є близькі до стандартів НАТО

В Україні автомати Калашникова замінять на гвинтівки, які є близькі до стандартів НАТО

Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням.

Військовослужбовці Нацгвардії замість автоматів Калашникова візьмуть в руки сучасні гвинтівки (UAR-15), які переоснащують до стандартів НАТО.

Про це повідомив заступник директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії України полковник Сергій Гриценко.

За його словами, наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпера замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва.

"Використовуються протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро "Луч": "Стугна" і "Корсар. Щодо броньованої техніки – на озброєнні вже перебуває БТР-3 і БТР-4 українського виробництва. Ми переоснащуємось відповідно до стандартів НАТО", – повідомив Сергій Гриценко.

У планах Національної гвардії забезпечити новітньою технікою та зброєю усі військові частини оперативного призначення.

До слова, у Львівській області викрили трьох злочинців із Закарпаття, які продавали на території регіону, зокрема у Дрогобицькому районі, вогнепальну зброю, боєприпаси та отруйну речовину.

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