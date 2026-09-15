Штраф нізвідки: спецавтівки «Фантом» без розпізнавальних знаків з'являться ще у двох областях

Поліція розширює мережу авто «Фантом»: у яких областях з'являться приховані патрулі / © Олексій Білошицький

Реклама

В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху.

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

Реклама

«Так, дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі і збільшення кількості транспортних засобів „Фантом“, — сказав Білошицький.

Реклама

Він анонсував, що «Фантоми» обов’язково з’являться на дорогах у Львівській та Дніпропетровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше.

Білошицький нагадав, що за 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичне перевищення швидкості. Ще 182 постанови безпосередньо винесли інспектори.

«Ми говорили про те, що в „Фантомах“ патрулюють саме інспектори патрульної поліції, які мають право у випадку вчинення серйозних порушень правил дорожнього руху відреагувати одразу і припинити таке правопорушення, розглянути справу на місці. Таких випадків було 182, а ми бачимо, що в порівнянні це невелика кількість, тому що все ж таки „Фантом“ має працювати автоматично, автоматично фіксуючи», — каже начальник Департаменту патрульної поліції.

Що відомо про автомобілі-«фантоми»

«Фантоми» — це спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху.

Реклама

У поліції наголошують, що головна мета використання «фантомів» — зменшення кількості ДТП, загиблих і травмованих на дорогах.

Нагадаємо, що у серпні в МВС попередили, що на дороги України повернуться автомобілі-«Фантоми».

Ми писали, як вони працюють і як штрафуватимуть водіїв-порушників.

Новини партнерів

Новини партнерів