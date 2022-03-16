В Україні без електроенергії залишаються майже тисяча сіл та міст

В Україні без електроенергії залишаються майже тисяча сіл та міст

Російські війська своїми обстрілами залишили без світла жителів десятки сотень населених пунктів.

Станом на ранок 16 березня в Україні без електроенергії повністю залишилися 989 населених пунктів із них частково 91.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"На даний час знеструмлено 989 населених пунктів із них частково 91. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 13 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: