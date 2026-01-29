В Україні без світла 29 січня опинилися сотні населених пунктів: у чому річ

Відключення світла / © УНІАН

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру та негода спричинили знеструмлення по всій Україні. Наразі у всіх регіонах діють графіки відключень світла, а в окремих областях запроваджено екстрені заходи.

Про це повідомило «Укренерго».

Через нові російські удари по українських об’єктах енергетичної інфраструктури вранці були зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити обладнання, пошкоджене внаслідок ворожих атак, та повернути електропостачання всім споживачам.

У результаті російських обстрілів по всій території України наразі діють обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для населення.

У низці областей додатково запроваджено аварійні знеструмлення, які буде скасовано одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, через складні погодні умови — ожеледь та налипання мокрого снігу — на ранок повністю або частково залишався без електроенергії 531 населений пункт у семи регіонах: Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні бригади обленерго вже працюють над ліквідацією пошкоджень на лініях електропередач.

Нагадаємо, 29 січня за вказівкою «Укренерго» в окремих населених пунктах Броварського та Бориспільського районів Київщини запроваджено екстрені відключення світла для стабілізації енергосистеми. Наразі погодинні графіки там не діють, а подавання електроенергії є непрогнозованим.

Зауважимо, експертка Вікторія Войціцька заявила, що українцям слід готуватися до життя за графіками відключень світла ще принаймні рік або два, оскільки настання тепла не розв’яже проблему дефіциту. Ситуація залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів, інтенсивності нових ворожих атак та швидкості розгортання мережі децентралізованої генерації.