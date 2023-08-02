В Україні безробітним хочуть підвищити мінімальний розмір допомоги: про яку суму йдеться

Уряд планує підвищити мінімальний розмір допомоги безробітним.

Проєкт постанови № 2153 розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Відповідно до документу, Кабмін пропонує встановити мінімальний розмір допомоги у розмірі 1 500 грн та 2 500 грн. Вона призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

Підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю буде здійснено за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на виплату допомоги по безробіттю, та не потребує внесення змін до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Прогнозна середньомісячна чисельність зареєстрованих безробітних, які отримуватимуть допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі, складає 38,7 тис. осіб. Зокрема, 24 тис. осіб – у розмірі 1 500 грн, 14,7 тис. осіб – в розмірі 2 500 грн. При цьому видатки на підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю до кінця року складуть орієнтовно 111 450,0 тис. грн.

"Прийняття акта сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення зареєстрованих безробітних", - сказано у тексті документа.

Проєкт постанови на обговоренні до 2 серпня 2023 року.

Як писали раніше про пенсії під час війни: хто отримає підвищені виплати влітку, кого можуть позбавити нарахувань.

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