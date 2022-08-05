В Україні більшає випадків COVID-19: голова МОЗ закликав робити другий бустер

На сьогодні в Україні фіксується поступове, незначне, але зростання кількості випадків захворювання на коронавірус. Тож громадянам варто переглянути свій вакцинальний статус і зробити щеплення, якого бракує, або ж бустерну дозу.

Так, голова МОЗ Віктор Ляшко нагадав, що відомство створило можливість отримати другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для деяких категорій людей.

Про це міністр заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах5 серпня.

"COVID нікуди не подівся і ми в Україні фіксуємо поступове, незначне, але зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За попередній тиждень зареєстровано 2800 випадків. Тиждень до того було 2030 випадків, ще тиждень до того – 1800", – поінформував Ляшко.

Водночас він повідомив, що кількість завантаженості лікарняних ліжок наразі некритична. Так, заповнено всього 4% від загального фонду.

Міністр закликав усіх дотримуватись протиепідемічних норм, переглянути свій вакцинальний статус і в разі необхідності зробити або перше, або друге щеплення, або ж бустерну дозу вакцини.

"Також Міністерство охорони здоров’я, зважаючи на рекомендації європейського регіону, зробило можливість зробити і другий бустер. Тобто для людей похилого віку, для людей з хворобами, які значно знижують імунну відповідь організму, сьогодні можна прийти і вакцинуватися додатковим бустерним щепленням проти COVID", – розповів голова МОЗ.

Він додав, що вакцини в Україні є, як і доступність до них на більшості територій держави.

"Я не можу зараз гарантувати, що це можна зробити на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, оскільки там з початку війни жодного разу не був відкритий гуманітарний коридор. І ми не можемо завезти лікарські засоби на цю територію", – зауважив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ від 19 липня дозволило вводити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Дізнайтеся, скільки діє, хто може отримати і якою вакциною робити щеплення.

Карантин під час війни: коронавірус повернувся до України

Читайте також: