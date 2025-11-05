В Україні перейменують копійку: що таке "шаг" і коли він з’явиться

Копійки / © УНІАН

Реклама

Україна планує завершити грошову реформу, замінивши поточну назву розмінної монети — «копійка» — на історичний український термін «шах». Цей крок, як заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, є частиною зусиль з дерадянізації та остаточного розриву з символічним домінуванням Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Назва «копійка» (запозичена з російської) збереглася лише у трьох пострадянських республіках: Росії, Білорусі та Україні. Заміна має усунути будь-який зв’язок із Москвою. Термін «шах» (що означає «крок») використовувався як грошова одиниця в Україні у 16-17 століттях, а також під час Української революції 1917-1921 років.

Реклама

«Ми повинні нарешті завершити… грошову реформу та позбутися будь-якої спорідненості, будь-якого зв’язку з Москвою. Бо у нас є своя (назва). І настав час нарешті її повернути», — сказав Пишний в інтерв’ю.

Наразі парламент готується до обговорення відповідного законопроєкту. Центральний банк проводить публічні обговорення та заходи для підвищення обізнаності громадян.

Пишний запевнив, що заміна не спричинить додаткових витрат для бюджету, який і так напружений війною. За його словами, буде поступово замінена лише одна монета, яка нині в обігу, — 50 «шахів» (трохи більше одного цента США).

Ця ініціатива відбувається на тлі масового відходу українців від асоціацій з Росією, який значно посилився після повномасштабного вторгнення. У країні активно змінюють назви вулиць, демонтують пам’ятники радянським чи російським діячам, а населення, особливо молодь, заново відкриває національну історію. Згідно з опитуванням КМІС, проведеним у вересні, близько 91% українців мають негативне ставлення до Росії.

Реклама

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, яким пропонується змінити назву розмінної монети — копійки. Українську розмінну монету пропонують назвати «шагом».

Раніше повідомлялося, очільник Національного банку Андрій Пишний нещодавно висловив сподівання, що Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас він не виключає, що такий перехід можливий ще цьогоріч.