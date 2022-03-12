В Україні більше немає кількох містечок - Зеленський

За словами глави держави, в Україні фронт скрізь.
У нас всюди фронт. Війна забрала кілька маленьких міст та людей. Їх більше немає.
Про це під час спілкування із журналістами повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Ця війна поєднала нашу націю. У нас скрізь фронт, ситуація скрізь по-різному складна. Декілька невеликих містечок вже не існує. І людей там більше нема. Це є трагедія. На сході нашої країни просто зупинилося життя”, - наголосив Володимир Зеленський.
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