В України більше немає обмежень щодо відстані ударів по Росії — анонімний український чиновник

Після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії, окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати Україна. Водночас в українському уряду заявили, що для ЗСУ вже скоро зникнуть обмеження по відстані.

Один з радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що цього тижня Україна показала що може завдавати ударів далеко в тилу окупантів і без західного обладнання. Аналітики кажуть, що це схоже на нову тактику українців, яка має на меті зірвати російське військове планування та показати росіянам, що тепер для них немає безпечних місць.

"Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, зокрема в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатись від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон", — заявив анонімний радник уряду України з питань оборони.

Слід зазначити, що Україна публічно не визнала свою відповідальність за удари. Наразі достеменно не відомо, хто стоїть за вибухами на російських аеродромах.

"Але що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими", — пише Financial Times.

За інформацією видання, наслідком таких атак по РФ стане те, що Путіну доведеться відтягнути війська з фронту, аби забезпечити безпеку всередині країни.

Один із чиновників із західного міністерства оборони припускає, що такі атаки позбавлять росіян впевненості. За його словами, тепер РФ доведеться подумати, як розосередити своє військове майно та убезпечити його.

"Атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це — знищити російські військові угрупування на території України. Але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії, які Захід не хоче підтримувати", — розповів український чиновник.

Нагадаємо, 5 грудня в Росії прогриміли вибухи на аеродромах Дягілєво та Енгельс. Постраждали щонайменше два російські Ту-95, з яких ворог атакує Україну ракетами.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів загинули четверо російських військових.

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