В Україні більшість iPhone нелегальні- подробиці

Айфон / © Pixabay

Реклама

Попри наявність офіційного імпортера, більшість iPhone в Україні потрапляють на ринок нелегально.

Про це розповів колишній канадський дипломат і бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук в етері Українського радіо.

За його словами, з усіх iPhone, що потрапляють на український ринок, лише 21% легально проходять митницю і оподатковуються. «Із кожних п’яти iPhone один легальний, четверо — нелегальні. Це можна порівняти з тим, що є один загальний дистриб’ютор, легальний імпортер, вони знають, скільки імпортують, а в Україні щороку реєструється нових телефонів п’ять разів більше», — пояснив Ващук.

Реклама

Він підкреслив, що нелегальні телефони продаються без мита і без податку на додану вартість, що робить їх дешевшими для покупців. «Вони, ті що продаються сіро або чорно, продаються без мита, без податку на додану вартість, тим самим українці їх купують дешевше. Ви знаєте, наприклад, якби ви запитали мене, пане Віталію, як ви ставитеся до цього, я сказав би напевно, що багато українців вони б сказали, нехай буде так, нехай буде так, але нехай стане менше корупції», — зазначив експерт.

«Багато українців фактично підтримують цей сірий ринок, бо це дешевше, але водночас хочуть менше корупції», — додав Ващук.

Експерт також звернув увагу на парадокс у ставленні населення до корупції. «Абсолютна більшість українців ставлять загрозу корупції на друге місце після широкомасштабного вторгнення. Але це ті самі люди, які потім йдуть і купують айфон без ПДВ, а потім на ньому пишуть у соцмережах, як їх дратує корупція», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що австралійський інсайдер Сонні Діксон опублікував у соціальній мережі X фотографії прототипів усієї лінійки iPhone 17. На них можна побачити не лише майбутній дизайн пристроїв, а й очікувані колірні рішення, які готує компанія для нових флагманів.