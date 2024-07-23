В Україні бізнес може отримати від держави фінансування на встановлення сонячних панелей: деталі

Програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності стартували 20 липня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд нашої держави видав першу позику бізнесу на встановлення сонячних електростанцій. Водночас фізичні особи отримали перші кредити для монтування альтернативних джерел енергії.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, уряд видав першу позику бізнесу на встановлення сонячних електростанцій та перші кредити фізособам для монтування альтернативних джерел енергії.

“Програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності стартували 20 липня. Це кредити домогосподарствам під 0%, енергетичні кредити 5-7-9% для малого й середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму ГрінДІМ”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Верховна Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію.

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