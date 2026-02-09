В Україні браконьєр застрелив всесвітньо відомого оленя: подробиці

Оленя Руні вбили на Київщині

У Київській області в екопарку «На рогах» від пострілу браконьєра загинув олень-рекордсмен Руні. Люди вимагають справедливого покарання для вбивці.

Про це повідомляє екоактивістка Лана Вєтрова.

Що відомо про оленя Руні

Руні був володарем престижного міжнародного титулу «Золоті роги». Він офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC. Параметри становлять 84 см (лівий) та 87 см (правий), з 22 і 24 відростками. Вони мали стати унікальним трофеєм на міжнародних змаганнях і принести Україні «Гран-прі».

«Це не просто смерть тварини — це постріл у перемогу українського оленярства та в серце нашої природної спадщини», — каже власник ферми Сергій Боярчуков.

Руні застрелив браконьєр, прагнучи наживи.

«Він вбив носія унікальної генетики та надію нашої справи, але ми вистоїмо», — додає Боярчуков.

Активісти закликають поліцію та природоохоронні організації знайти винного та посилити відповідальність за браконьєрство.

«Якщо за вбивство унікальної тварини виписують лише штраф — закон стає прейскурантом для вбивць», — наголошують у зверненні.

Реакція Мережі

Ця трагедія шокувала суспільство, люди у Мережі не приховують свого обурення:

— Моя думка — його вбили навмисне. Українська земля плаче і стогне від болю.

— Я впевнений, виродка знайдуть. І швидше за все, це буде не поліція.

— Як на мене, то пошук браконьєрів (а особливо — такого випадку) було б справою честі для численних мисливських клубів. Але ж… Хіба стануть опікуватися навіть таким кричущим випадком ті, хто не бачить нічого страшного у позуванні на фото з вбитими звірами? Риторичне запитання.

— Боже, який жах, який біль…Нехай Всесвіт винних притягне до свого суду.

— Приходить виродок в екопарк і стріляє в оленя. Це тупориле, кончене створіння, а не людина. За це має бути покарання по максимуму, штраф і тюрма! І розголос на всю Європу. Крапка! Дно…

На інцидент вже відреагувала орагнізація UAnimals.

«Це просто дикість, немає слів. Ми вже готуємо заяву до поліції, щоб це вбивство не зійшло браконьєрам з рук. Винні мають відповісти за законом!» — запевнили зоозахисники.

Раніше стало відомо, що через удар «Шахеда» по території Київського зоопарку постраждав мініатюрний азійський олень Мо. У нього пошкодження голови та перелом нижньої щелепи, але завдяки терміновій операції ветеринари врятували йому життя.

Директор зоопарку зазначив, що шанси на виживання були лише «50 на 50», але після хірургічного втручання та реабілітації стан Мо поступово покращується.