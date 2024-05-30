В Україні буде два тарифи на світло: скільки доведеться платити і як зекономити

Вже 30 травня Кабмін має узгодити нові тарифи на електроенергію. У Міністерстві енергетики підтвердили, що хочуть підвищити ціну, але деталей поки не розкривають. Необхідність нових тарифів пояснюють вкрай важкою ситуацією в енергосистемі.

Коли і на скільки підскочить ціна на світло, а також що вигадали в уряді, щоб змусити українців економити електроенергію – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Кабмін підіймає тарифи

В Україні уже точно піднімуть тарифи на електроенергію, і всі деталі, в тому числі нові ціни, будуть відомі вже наприкінці тижня. Про це 30 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Довго тривали розрахунки, і наразі тривають дискусії в уряді, але рішення, скоріше за, все буде прийняте до кінця тижня щодо підвищення тарифів"

Поки що жодних деталей замміністра не розкрила, а лише пояснила, чому в уряді вирішили підвищити ціни. Все це ми чули вже неодноразово. За її словами, українська енергетична система зазнала суттєвих пошкоджень протягом останніх двох місяців. Удари ЗС РФ призвели до того, що ситуація в енергосистемі виявилася надзвичайно складною.

За словами Гринчук, наразі шукають усіх можливих ресурсів для того, аби полегшити ситуацію в енергосистемі та підготуватися до пікових періодів споживання – влітку, восени та взимку.

До того ж у Міністерстві заявили і про ще одну важливу деталь. Там не просто піднімуть ціни, а запропонують українцям диференційований тариф. Тобто, чим більше ти споживаєш – тим більше платиш. Офіційні цінники поки не озвучили, але в журналісти вже дізнались можливий варіант.

За інформацією ЗМІ, новий тариф становитиме: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година. Поясню на прикладі. Уявимо, сім’я Петренків за місяць у себе в квартирі споживає 300 квт/годин електроенергії. За новими правилами, перші 100 кіловатів їй порахують за тарифом 2,64 грн. А от за наступні 200 вони сплатять вже за новим тарифом, який планують збільшити майже вдвічі – до 4 грн 80 коп. за кіловат/годину. Тож за таких умов доведеться заплатити 1224 грн замість 792 грн. І такі розцінки, кажуть журналісти з посиланням на власні джерела у Кабміні, запрацюють вже з 1 червня.

Варто згадати, що цей прогноз від ЗМІ дещо похмуріший за попередні. Наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год, потім мова йшла про 4 грн/кВт-год. Про це повідомляло видання РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку.

Народний депутат Олексій Кучеренко також зазначав про те, що за його даними, новий тариф може бути в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

В українців поцікавилися, чи важко буде сплачувати за світло за новими тарифами. Так:

18% називають рішення обґрунтованим.

79% вказали, що доходи стрімко впали і платити буде важко.

3% зауважили, що не відчують різниці.

Але є й інше питання. Куди підуть додаткові гроші, які заплатять українці? Офіційної відповіді поки не було, але, як стверджують джерела "Економічної правди" в Кабміні, левова частка отриманих грошей піде на відновлення зруйнованих об'єктів енергетики внаслідок російських атак.

По-перше, левову частку грошей отримає "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні. Якщо не рахувати Запорізьку АЕС, яку Україна наразі не контролює, інші АЕС працюють без перебоїв, а рашисти, на щастя, не змогли їм нашкодити. Тож реальна причина підвищення тарифів – зовсім інша.

"Я не бачу взагалі зв'язку між підвищення тарифів і відновленням зруйнованих потужностей. Не розумію, яким чином вибудований цей зв'язок", – наголосив директор "Центру дослідження енергетики" Олександр Харченко.

Реальна ж причина змін – поступовий перехід на ринкову вартість енергоносіїв для населення, що є зобов'язанням України перед західними партнерами.

А за такою логікою, навіть новий диференційований тариф – це ще дуже низька ціна, якщо порівнювати її з ринковою. Наразі ринкову ціну в Україні сплачує лише бізнес, а не побутові споживачі.

"Якщо скласти всі ці складові ціни, виходить, що собівартість енергії з її доставкою становить близько 6,6 гривні за кВт-год без ПДВ або близько 8 гривень за кВт-год з ПДВ"

Блекаутів не оминути

Тому в Україні точно будуть блекаути – зауважив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко. За його словами, внаслідок весняних обстрілів з боку РФ Україна втратила 41% своїх виробничих потужностей електроенергії, а це – 8 гігаватів. Україні наразі не вистачить потужностей навіть за умови максимального імпорту електроенергії з Європи.

Крім того, за нинішніх умов дуже важливим фактором став імпорт енергії з сусідніх країн. Нинішні можливості дозволяють отримувати з європейської енергосистеми до 1,7 гігавата потужності. І це дає змогу принаймні частково покривати недостачу енергії. Втім, повністю компенсувати дефіцит таким чином неможливо. Адже втрачено генеруючі потужності набагато більші, ніж 1,7 гігавата.

Крім того, в Україні будуть діяти так звані "справедливі графіки відключення" світла. Кабінет міністрів уже підтримав відповідну постанову і у документі визначено перелік пріоритетних об'єктів, які не відключатимуть від електрики.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики та йдеться у постанові уряду. Серед таких об’єктів: об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію, а також Верховна Рада. Для цього обласні військові адміністрації та Київська МВА повинні підготувати та затвердити переліки критично важливих об'єктів. Зазначається, що постанова набуде чинності через місяць після її опублікування. Вона діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися "Пунктами Незламності". Зокрема, в Києві їх відкрито близько тисячі. Допоможуть їх знайти: в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на їхніх офіційних сайтах, або ж можна знайти адресу найближчого пункту в "Дії", яка працює і без підключення до інтернету.

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