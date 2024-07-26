В Україні буде новий стандарт профільної середньої освіти: що зміниться для старшокласників

Від 1 вересня 2027 року учні 10-12 класів академічних ліцеїв, а також студенти професійно-технічних закладів, фахових передвищих і спеціалізованих закладів освіти будуть навчатися за новим стандартом.

Як повідомили в Міністерстві освіти й науки, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти.

Новим стандартом передбачено можливість обирати, за яким напрямком навчатися: академічним чи професійним. Це дозволить, як зауважили в МОН, "сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію та обрати предмети, які цікавлять найбільше".

За новим стандартом, учні зможуть обирати профіль навчання, як-от математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Кількість годин для вивчення предметів та курсів за вибором зростатиме з кожним роком навчання:

за обраним профілем: 10 клас — 280 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин;

поза обраним профілем: 10 клас — 140 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин;

обов’язкові для всіх: 10 клас — 840 годин, 11 клас — 630 годин, 12 клас — 420 годин.

Як зазначили в МОН, кількість годин на обов’язкові навчальні предмети та інтегровані курси найбільша в 10 класі, оскільки цей рік є адаптаційним і допомагає учням визначитися з обраним профілем.

Якщо після 10 класу учень вирішить змінити профіль, він зможе зробити це без втрат у навчанні, адже відмінність між профілями в цей рік буде мінімальною.

Кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання.

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У МОН на прикладі пояснили, як працюватиме новий стандарт.

Скажімо, учень академічного ліцею вирішив обрати мовно-літературний профіль, але йому також цікаві математика і природничі науки. За новим стандартом він зможе обрати додаткові курси з цих предметів і вивчати їх поглиблено.

Тобто щосеместру він матиме по 4 курси/предмети в межах профілю (до прикладу, есеїстика, література певних періодів, ділова англійська мова тощо) та по 4 курси/предмети поза профілем, обравши природничі дисципліни або вивчати мистецтво чи спецкурси ІТ — залежно від того, які додаткові предмети й курси пропонуватиме заклад освіти.

Щоб реформа пройшла успішно, вже з 2025 року розпочнеться пілотування нового стандарту. Це означає, що деякі школи та ліцеї почнуть впроваджувати нові програми і перевіряти, як вони працюють на практиці.

Нагадаємо, цього року Міністерство освіти та науки України ускладнило правила вступу до аспірантуру, щоб відсіяти ухилянтів, які намагаються уникнути військової служби.

Вища освіта в Україні докорінно зміниться. Що не так із нею зараз?

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