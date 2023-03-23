В Україні буде по-весняному тепло, температура - до +21°: прогноз погоди на 24 березня

Буде хмарно з проясненнями.
У п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями дощитиме. Вночі та вдень в регіонах буде тепла погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В областях буде хмарно з проясненнями. На півночі місцями невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря у більшсті регіонів буде 4-9° тепла, але в Карпатах та на сході - 0-5° тепла. Вдень в Україні буде +13-18°, а на Закарпатті та Прикарпатті ще тепліше - повітря прогріється до +21°. На високогір'ї Карпат +8-13°.
Прогноз погоди на Київщині
Завтра, 24 березня, в області буде хмарно з проясненнями. Місцями дощитиме. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с.
В області вночі температура повітря буде +4-9°, а вдень +13-18°. У Києві вночі прогнозують +6-8°, вдень стовпчики термометрів +15-17°.
Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у другій декаді березня погода буде переважно без опадів. За її словами, тенденція наближається до того, що скоро буде переважати плюсова температура.
Читайте також:
- Остаточна відповідь: чи будуть вихідні на Великдень 2023 року
- Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть роздратовані й агресивні
- Коли в Україні переводять годинники на літній час 2023 року: точна дата