В Україні буде тепло, але в окремих регіонах - дощі: прогноз погоди на 28 квітня

У неділю, 28 квітня, в Україні буде тепло. Невеликі дощі та місцями грози пройдуть лише в окремих регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На сході, у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях - місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території України опадів не передбачається. Вітер північно-східний, у західний областях південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становити 3-8° тепла. Трохи тепліше в нічну пору буде на півдні та сході - 9-14° тепла. Вдень на переважній більшості території стовпчики термометрів покажуть +16-21°. У східних областях повітря прогріється до +25.

Тим часом у в Карпатах вночі температура повітря буде 0-5° тепла, а вдень підійметься до +10-15°.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області у неділю буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря - 3-8° тепла вночі, вдень підніметься +16-21°. В Києві вночі температура становитиме 6-8° тепла, вдень — +18-20°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні температура повітря підніметься до +25°. До регіонів йде антициклон, який забезпечить у більшості регіонів теплу весняну погоду без опадів.

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