В Україні буде війна нового типу: Боррель прогнозує елементи із “Зоряних воєн”

Головний європейський дипломат наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну, оскільки протистояння затягується.

Війна в Україні стає дедалі більше технологічною і невдовзі в ній будуть елементи із "Зоряних війн", зокрема це стосується застосування на полі бою дронів та штучного інтелекту.

Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Це буде новий тип війни - з траншеями Першої світової війни і штучним інтелектом "Зоряних воєн", - спрогнозував головний європейський дипломат.

Також читайте Як штучний інтелект застосовують у військових цілях: огляд приголомшливих технологій

За його словами, під час недавнього візиту в Україну він відвідав фабрики з виготовлення безпілотників і не сумнівається, що майбутнє протистояння російській агресії визначатимуть дрони та застосування на полі бою штучного інтелекту.

Боррель також наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну, оскільки протистояння затягується.

Нагадаємо, 2023 рік приніс українському війську багато роботизованої техніки та розумного озброєння, яке працює за допомогою штучного інтелекту.

Читайте також: