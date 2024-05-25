В Україні будуть діяти справедливіші графіки відключення світла: що відомо

В Україні будуть діяти справедливіші графіки відключення світла. Напередодні Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Зазначається, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію. Для цього обласні військові адміністрації та Київська МВА повинні підготувати та затвердити переліки критично важливих об’єктів.

Зокрема, до цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення; заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК і СП, підприємств оборонного комплексу; електронні комунікаційні мережі, будівлі органів державної влади тощо.

Зазначається, що постанова набирає чинності через місяць після її опублікування. Вона діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, як довго триватимуть відключення світла. Наразі запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.

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